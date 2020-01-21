Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Супруга знаменитого в прошлом спортсмена, а ныне главы Федерации хоккея Владислава Третьяка — Татьяна — прокомментировала новость об ухудшении самочувствия бывшего хоккеиста. Ранее прошла информация, что 67-летнюю знаменитость начали беспокоить незначительные боли в области сердца.

По словам Татьяны Третьяк, никаких проблем со здоровьем у ее супруга нет.

«Не знаю, откуда вы это взяли. Был на хоккее, приехал домой, вот он дома. Все хорошо», — рассказала жена Владислава Александровича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве.