  1. Пятый канал
  4. Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

, 23:49 | Марина Неруцких Эксклюзивное интервью 146

Ранее прошла информация, что президент Федерации хоккея пожаловался на боли в области сердца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, Машков Юрий

Супруга знаменитого в прошлом спортсмена, а ныне главы Федерации хоккея Владислава Третьяка — Татьяна — прокомментировала новость об ухудшении самочувствия бывшего хоккеиста. Ранее прошла информация, что 67-летнюю знаменитость начали беспокоить незначительные боли в области сердца.

По словам Татьяны Третьяк, никаких проблем со здоровьем у ее супруга нет.

«Не знаю, откуда вы это взяли. Был на хоккее, приехал домой, вот он дома. Все хорошо», — рассказала жена Владислава Александровича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

Последние новости

1:16
Угонщик на каршеринговом авто уходил от погони и влетел в дерево в Петербурге
0:59
«Роет себе большую яму»: политолог поставил диагноз польскому премьеру
0:40
Брежнева поблагодарила фанатов за похвалу, опубликовав пикантный снимок
0:25
Сенатор Джабаров назвал состав нового правительства сильным
0:10
Названа причина экстренной госпитализации звезды сериала «Любить по-русски»
23:59
«Семья — мечта!» — Перминова заинтриговала подписчиков новым семейным фото

Сейчас читают

«Жги, Игорь!» — Николаев показал, как отпраздновал юбилей
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]