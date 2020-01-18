Оксана Самойлова готовится к родам в Майами

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова отправилась в Майами, где собирается рожать четвертого ребенка. Именно там модель проведет ближайшие несколько месяцев в компании супруга и детей.

31-модель призналась, что накануне уже полностью подобрала новый гардероб для будущего ребенка, а также приобрела все самое необходимое для предстоящих родов. Среди важных вещей звезда выделила: кроватку, пеленальник, коляску, детскую ванночку. К тому же, она упомянула различные средства для ухода за малышом в первые месяцы после рождения. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-профиле.

«Теперь можно рожать спокойно. Мне нужна была максимальная концентрация и четкий список, чтобы ничего не упустить. Я же мать четыре раза — это удобно. Удобно, когда знаешь, что тебе реально пригодится, а что в хлам», — подписала пост манекенщица.

Instagram @samoylovaoxana

Однако подписчиков Самойловой заинтересовал не только перечень товаров, но и их вид. На снимке, опубликованном звездой, она держит в руках детскую одежду в розовых тонах. Многие предположили, что Оксана вскоре подарит мужу еще одну девочку. Однако, нашлись и те, кто усомнился в этом, сочтя фотографию очередной интригой от звездной пары.

«Поздравляю с девочкой! Вот ваш папа ювелир»;

«Мальчик будет, она просто специально взяла розовые вещи, чтобы мы подумали, что девочка»;

«Четвертая девочка? Вот это да — папа в малине. Поздравляю вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова случайно раскрыла домашнее прозвище Джигана.