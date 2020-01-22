Водитель каршерингового авто уходил от погони и влетел в дерево в Петербурге

Погоня за каршеринговым автомобилем, организованная инспекторами ГИБДД в Петербурге, закончилась аварией. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево на Боровой улице в Центральном районе Северной столицы.

Как сообщает телеканал 78.ru, мужчина за рулем каршеринга не подчинился требованию полицейских остановиться, после чего правоохранители были вынуждены преследовать иномарку. У дома № 110 по Боровой улице у машины пробило колесо, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Подоспевшие к попавшей в аварию иномарке инспекторы ГИБДД обнаружили в салоне автомобиля, кроме мужчины, еще и испуганную девушку.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что пассажирка оказалась в каршеринговой иномарке случайно, девушка села в машину у метро «Дыбенко», перепутав ее с такси. По словам невольной участницы погони, мужчина вызвался подвезти ее до нужного адреса, а в конце поездки якобы признался, что часто крадет арендные автомобили. Практически в это же время сотрудники ДПС попросили водителя каршеринга остановиться.

Девушка также рассказала, что пока шла погоня, мужчина попросил ее не паниковать, а если поймают, то убегать. В результате ДТП никто не пострадал, водитель задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие преступления, по данным полиции, злоумышленники совершают с помощью каршеринга.