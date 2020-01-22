«Эвелина, как всегда, умеет шокировать»: Бледанс в одеяле разделила фанатов на два лагеря

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс раззадорила фанатов двусмысленным снимком. Звезда телепроекта «Маски-шоу» сняла свое отражение в зеркале, где предстала на первый взгляд полностью обнаженной.

В кадре 53-летняя знаменитость позирует на кровати, небрежно закутанная в одеяло. Взору поклонников представлены обнаженные плечи и ноги знаменитости и довольно смело открытая грудь.

Бледанс сопроводила публикацию в своем Instagram-аккаунте мнением о зарубежной киноленте.

«Смотрю фильм с гениальной Мэрил Стрип про Маргарет Тэтчер „Железная леди“. Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала одержимость общественной жизнью. Но, ведь времени на родных нет…», — подписала пост звезда.

Такой откровенный снимок разделил мнения фанатов. Одни посчитали, что подобные фотографии не стоит выставлять на общее обозрение.

«Вы не Маргарет Тэтчер. Она бы себе такого не позволила»;

«Зачем она разделась?»;

«Почему после развода дамы вдруг решают, что их главное достоинство — это их полуобнаженные тела? И что за тяга появляется выставлять их на всеобщее обозрение? Зачем? У Вас классная фигура. Но эти фотки прям вызывают жалость», — прокомментировали фолловеры.

Instagram @bledans

Другая часть подписчиков пришла в восторг от такого смелого снимка. Они отметили сексуальность и женственность актрисы.

«Очень сексуально!»;

«Ого! Эвелина, как всегда, умеет шокировать»;

«Вы красотка. Эталон красоты, ума, мудрости», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс призналась, что иногда чувствует себя мужчиной.