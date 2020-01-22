Мишустин назвал главные задачи нового правительства

И в начале первого заседания премьер лаконично поздравил коллег с назначениями и сразу перешел к делу — обозначил приоритеты работы и напомнил подчиненным о персональной ответственности, которую несут все министры, в том числе за выполнение национальных проектов.

«Я обозначил общие приоритеты, а в ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в Послании. Я прошу этим заняться незамедлительно. Я считаю, что люди должны быстро получить свои деньги, средства те, что причитаются в соответствии с теми положениями Послания, которые были озвучены», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В ответном слове сохранивший свой пост глава Минфина Антон Силуанов — оценил дополнительные расходы бюджета.

Еще один документ, в работе над которым предстоит проявить себя правительству, подписал Владимир Путин. Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.

Кабинет министров должен за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации ее положений. Этот документ — один из основных для обеспечения национальной безопасности страны. Доктрина призвана обеспечить продовольственную независимость России и гарантирует доступность каждому из продуктов питания в тех нормах, которые необходимы для активной и здоровой жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто вошел в состав обновленного правительства России.