Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с Игорем Красновым и Юрием Чайкой. Чайка, освобожденный от должности генпрокурора России, переходит на новую работу: президент предложил ему пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. А кандидатуру Краснова в качестве генерального прокурора еще должен рассмотреть Совет Федерации.

Путин поблагодарил Чайку за проделанную работу и выразил надежду на то, что наработки предыдущего главы ведомства будут использованы и новым руководством Генпрокуратуры.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что было сделано в последние годы, а именно: усиление внимания к соблюдению законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией — чрезвычайно важные направления. Юрий Яковлевич много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу вас сохранить эту тенденцию», — подчеркнул Владимир Путин.

Ну а Совет Госдумы и профильные комитеты обсудили во вторник законопроект о поправках в Конституцию России, внесенный президентом. Этой же теме было посвящено и заседание рабочей группы. Напомню, в нее вошли эксперты и представители общественности. Работа продолжится и в ближайшие дни. Кроме того, Госдума в первом чтении утвердила законопроект о должности заместителя председателя Совета безопасности России. Согласно документу, определять полномочия, назначать или отправлять в отставку с этого поста будет глава государства. Ранее Владимир Путин предложил на эту должность Дмитрия Медведева.