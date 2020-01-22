«Премьер-министр Польши убил в себе человека»: Захарова прокомментировала заявление Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил советскую армию в том, что она помешала на полгода раньше освободить Освенцим. В статье, опубликованной в издании Politico, второе лицо государства заявляет, что Россия пытается переписать историю, а Советский Союз не был освободителем. Даже наоборот: якобы, являлся пособником нацисткой Германии.

По словам польского премьера, хотя Красная Армия действительно освободила Освенцим, «фабрику смерти» можно было закрыть еще летом 1944 года, но русские приостановили наступление. Тем самым дав фашистам возможность продолжить расправу над евреями. Эти скандальные утверждения вызвали крайнее возмущение в нашем МИДе.

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С особенной болью восприняли эту статью участники тех событий. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин в деталях помнит операцию по освобождению Освенцима.

«Это удивительно, конечно, что премьер-министр, — кто он там? — глава правительства проявляет такую неграмотность. Он должен был бы — если бы он хоть немножко взял историю войны, просто бегло прочитал — он мог бы увидеть, что мы в июне месяце, вот я лично участвовал еще только в освобождении Тернополя. Очень тяжело. С такими тяжелыми боями», — вспоминает освободитель Освенцима Иван Мартынушкин.

Напомню, глава польского правительства не так давно уже пытался переписать историю Второй мировой. В конце декабря Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова-Риббентропа о ненападении на самом деле просто делил Европу на две сферы влияния.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Алексея Мухина, который поставил диагноз польскому премьеру.