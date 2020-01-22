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Boeing задымился на взлете в Бухаресте — видео

, 7:27 Эфирная новость 31

Борт еще около часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, среди пассажиров началась паника.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

В аэропорту Бухареста совершил аварийную посадку Boeing-737 авиакомпании Ryanair. Он выполнял рейс из столицы Румынии в Лондон.

Во время набора высоты салон лайнера заполнился дымом. На борту находились 169 человек. Люди стали задыхаться. Экипаж принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт. Однако самолету пришлось еще около часа кружить в воздухе, чтобы выработать топливо. На борту началась паника.

Причины инцидента сейчас выясняет специальная комиссия.

Между тем, компании Boeing так и не удается вернуть в небо лайнер модели 737 MAX. После двух крупных аварий этого типа самолетов, в результате которых погибли сотни людей, его производство было остановлено. Причиной катастроф стал сбой в компьютерной системе управления. Инженеры обновили программное обеспечение, но при испытаниях были обнаружены новые неполадки. В компании Boeing официально заявили, что не рассчитывают на возвращение модели 737 MAX в эксплуатацию до середины этого года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором показано как двигатель самолета загорелся во время взлета во Внуково.

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