Ребенка засосало в слив в московском аквапарке

Девятилетнего мальчика накрыло волной и засосало в слив во время купания в аквапарке в московских Лужниках.

Жительница столицы стала свидетельницей происшествия с ее ребенком. Школьник не мог самостоятельно выбраться и начал захлебываться. Тем временем отвечающий за безопасность посетителей на вверенном участке инструктор-спасатель, по словам матери пострадавшего ребенка, спал на рабочем месте. Впоследствии, со слов заявительницы, это подтвердили камеры видеонаблюдения.

В момент произошедшего мальчик сильно испугался и получил ссадины. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать пострадавшего написала заявлению в полицию по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске.