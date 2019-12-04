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  4. Ребенок впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске

Ребенок впал в кому после посещения аквапарка в Благовещенске

, 8:16 | Игорь Рязов 125

Девятилетний мальчик не умел плавать и едва не утонул на дне рождения друга. Возбуждено уголовное дело.

Фото: dpa/picture-alliance

Ребенок едва не утонул в бассейне одного из водно-развлекательных комплексов Благовещенска. После спасения он впал в кому, говорится на сайте Следственного управления СК РФ по Амурской области.

Инцидент произошел 3 декабря. Пятеро ребят отправились отмечать день рождения одного из них в местный аквапарк. Чтобы присматривать за ними, туда же отправились двое взрослых.

Один из мальчиков не умел плавать, но зашел в бассейн, пока взрослые отвлеклись. Он начал тонуть и погрузился на дно. В воде ребенок пробыл до тех пор, пока его не достал инструктор-спасатель. В итоге мальчика доставили в больницу в состоянии комы из-за длительной асфиксии.

Следствие возбудило уголовное дело по факту госпитализации ребенка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в одном из бассейнов Перми — там во время тренировки утонула юная синхронистка.

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