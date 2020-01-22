Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генпрокурора

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова, занимавшего должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, на пост генпрокурора Российский Федерации. За его кандидатуру единогласно проголосовали 163 сенатора. Краснов уже принял присягу при вступлении в новую должность.

20 января президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора России в связи с переходом Юрия Чайки на другую работу. Российский лидер предложил назначить его полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 22 января на заседании Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.