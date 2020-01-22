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«Британская Кардашьян» поделилась сексуальным фото в золотом костюме

, 13:10 | Юлия Федорова Фото 76

Модель призналась, что скучает по фестивалю Burning Man.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Деми Роуз, получившая прозвище «британская Кардашьян» за пышные формы, опубликовала фото с фестиваля Burning Man, прошедшего в сентябре 2019-го. Тогда модель появилась в пустыне Невада в эффектном костюме из золотых украшений. Комплект подчеркнул «фирменные» бедра 24-летней Роуз.

На своей странице Деми сообщила, что с нетерпением ждет лета этого года, чтобы снова присоединиться к гостям Burning Man. Она отметила, что чем больше становится собой и избавляется от страхов или ограничений, тем больше понимает, что ее поездка на всемирно известный фестиваль будет становиться лучше. По словам Роуз, она освоила байк, чтобы передвигаться по пустыне.

Instagram @demirosemawby

В 2019-м «британская Кардашьян», по ее признанию, специально выбирала экстравагантные образы, чтобы запомнить свой первый выезд на Burning Man и произвести впечатление. На следующий день пребывания на фестивале Деми Роуз показалась в открытом наряде из нитей с красными сердечками. Подписчики модели увидели в ее костюмах отсылки к «Безумному Максу» и отметили, что Роуз попала в тему фестиваля «Метаморфозы».

За жизнью 24-летней модели следит 12 миллионов человек. Деми Роуз регулярно радует поклонников сексуальными фотографиями — ранее девушка опубликовала на своей странице снимок, где она примеряет кожаные лакированные ботфорты.

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