ТОП-3 пары знаков зодиака, в которых женщина доминирует

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 35 052

Астрологи назвали союзы, в которых главная роль всегда принадлежит женщине.

ТОП-3 пары знаков зодиака, в которых женщина доминирует

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp, a.isenegger, Ricardo Demurez, Winfried Schäfer

Астрологи назвали три зодиакальные пары, в которых побеждает матриархат, пишет портал Uznayvse.ru. В таких союзах инициатива исходит от женщины, и она же играет в них ключевую роль.

Она − Овен, он − Телец

Мужчина-Телец уважает патриархат и строит семью по такому принципу. Но женщина-Овен не станет довольствоваться ролью тени. Привыкшая во всем быть первой, она всегда будет смещать партнера с пьедестала. Ее желание руководить пошатнет лишь большая любовь, но лишь на время. Вскоре она возьмется за старое.

Она − Лев, он − Весы

Женщине-Льву с присущим ей желанием властвовать всегда хочется показать мужчине-Весам свое преимущество. Ей кажется, что тот мало понимает в жизни, и часто она оказывается права. Весы ценят равноправие и напоминают вторым половинам о важности партнерства. Львы же все равно берут инициативу в свои руки. Так будет происходить постоянно, пока терпение Весов не иссякнет.

Она − Телец, он − Дева

Этот союз кажется прочным, но сопровождается постоянными перетягиваем одеяла на себя. С виду домашняя женщина-Телец превращается в разъяренную тигрицу, стоит хоть раз поступить в разрез с ее волей. Соперничать с ней в упрямстве может только мужчина-Дева. Он будет спорить с любимой до хрипоты. Но благодаря женской хитрости Телец все равно выйдет из боя победителем.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями.

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ТОП-3 пары знаков зодиака, в которых женщина доминирует

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