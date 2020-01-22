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Юрий Чайка назначен полпредом президента в СКФО

, 12:34 | Карина Бернтгольц Срочная новость 35

Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова генпрокурором России.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 22 января.

На пост генерального прокурора России, который ранее занимал Чайка, назначен Игорь Краснов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин после одобрения кандидатуры бывшего заместителя председателя Следственного комитета Советом Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.

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