Юрий Чайка назначен полпредом президента в СКФО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу с момента его подписания, то есть с 22 января.

На пост генерального прокурора России, который ранее занимал Чайка, назначен Игорь Краснов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин после одобрения кандидатуры бывшего заместителя председателя Следственного комитета Советом Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.