  1. Пятый канал
  4. «Самый сексуальный электрик!» — Плетнева в боди и латексе залезла на стремянку

«Самый сексуальный электрик!» — Плетнева в боди и латексе залезла на стремянку

, 20:38 | Валентин Черников Фото 55

Как выяснилось Анна не только поет и позирует как модель, но и занимается вопросами света.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dusya_star

Роль электрика примерила на себя Анна Плетнева во время съемок очередного клипа группы «Винтаж». Снимками оттуда певица поделилась с подписчиками в Instagram. В кадре она в боди телесного цвета, латексных сапогах выше колен и таких же латексных перчатках стоит на стремянке перед висящей лампочкой.

«Когда на съемке ты и модель, и художник по свету», — объяснила под фото Плетнева.

Instagram @dusya_star

По мнению поклонников, удачная поза Анны демонстрирует ее сногсшибательную фигуру.

«Самый сексуальный электрик!»

«Свет далеких планет»;

«Красотка, любовь нашей жизни»;

«Как всегда, шикарная!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что длинноногая Плетнева в одном свитере обеспокоила фанатов.

Читайте также

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом

Последние новости

20:38
«Самый сексуальный электрик!» — Плетнева в боди и латексе залезла на стремянку
20:31
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в США и Гонконге
20:22
Государство может взять на себя контроль за безопасностью лифтов
20:13
«Раз и навсегда показываю»: Экс-любовница Гуфа сделала фото с округлившимся животом
20:06
Путин: России не подходит модель «наставничества» в системе высшей власти
19:49
Что мы знаем о членах нового правительства РФ?

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]