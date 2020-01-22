Роль электрика примерила на себя Анна Плетнева во время съемок очередного клипа группы «Винтаж». Снимками оттуда певица поделилась с подписчиками в Instagram. В кадре она в боди телесного цвета, латексных сапогах выше колен и таких же латексных перчатках стоит на стремянке перед висящей лампочкой.

«Когда на съемке ты и модель, и художник по свету», — объяснила под фото Плетнева.

Instagram @dusya_star

По мнению поклонников, удачная поза Анны демонстрирует ее сногсшибательную фигуру.

«Самый сексуальный электрик!»

«Свет далеких планет»;

«Красотка, любовь нашей жизни»;

«Как всегда, шикарная!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что длинноногая Плетнева в одном свитере обеспокоила фанатов.