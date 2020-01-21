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Семак высказался о переходе Кокорина в ФК «Сочи»

, 22:49 | Сергей Зеленский Видео 42

Наставник сине-бело-голубых рассказал об отношении команды к скандально известному футболисту.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Пресс-служба ФК "Зенит"

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 352

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Сочи» и объяснил наличие капитанской повязки на руке известного нападающего в матче с катарской сборной.

«Конечно он был расстроен сегодняшними новостями (переход в ФК „Сочи“ — Прим.ред.). То, что он вышел сегодня играть, это доверие тренера. У меня лично к Кокорину ничего не поменялось», — рассказал он.

Семак назвал Кокорина игроком, который может усилить «Зенит».

«Он доказал это сегодня и доказывает на каждой тренировке свой высокий уровень. То, что он вышел на поле с капитанской повязкой — это доверие команды, прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации», — добавил он.

Тренер сине-бело-голубых также подчеркнул, что «рад и горд за команду, за то, что все вместе с Сашей».

Ранее появилась информация о том, что Кокорин переходит в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Это вызвало среди фанатов «Зенита» шквал негодования — они даже запустили хэштег #ОставьтеКокорина. Кроме того, Семака буквально завалили вопросами о футболисте. Один из подписчиков тренера в Instagram даже «встрял» в его новогодний пост.

«Сергей, что скажете теперь по решению отправить Александра Кокорина в Сочи? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее», — написал фанат Александра.

«Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», — ответил Семак.

Ранее 21 января в Катаре «Зенит» в товарищеском матче разгромил местную команду «Аль-Увайнах» со счетом 10:0, причем три гола забил Кокорин, который в этой игре был с капитанской повязкой.

Форвард петербургской команды больше года не участвовал в официальных матчах, так как отбывал наказание за участие в двух резонансных драках в центре Москвы. Осенью футболист вышел на свободу и вернулся в «Зенит».

Обозреватель и советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал 5-tv.ru, зачем Кокорину переход в «Сочи».

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 352
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