Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

Президент России Владимир Путин призвал не экспериментировать с формой правления. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с общественностью в Липецкой области. Глава РФ отметил, что форма парламентской республики в мире достаточно распространена, однако ее реализация в РФ нецелесообразна.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — ответил президент на соответствующий вопрос одного из участников мероприятия.

Ранее, в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что при реализации мер, обозначенных в Послании Федеральному собранию, нельзя растягивать время.