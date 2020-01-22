  1. Пятый канал
  4. Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

, 13:51 | Карина Бернтгольц Срочная новость 129

Глава РФ отметил, что форма парламентской республики в мире достаточно распространена, однако ее реализация в нашей стране нецелесообразна.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин призвал не экспериментировать с формой правления. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с общественностью в Липецкой области. Глава РФ отметил, что форма парламентской республики в мире достаточно распространена, однако ее реализация в РФ нецелесообразна.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — ответил президент на соответствующий вопрос одного из участников мероприятия.

Ранее, в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что при реализации мер, обозначенных в Послании Федеральному собранию, нельзя растягивать время.

Читайте также

Президентом РФ может быть гражданин, достигший 35 лет и проживающий в России не менее 25 лет — законопроект

Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»
+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

14:54
Путин: попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой
14:46
Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды
14:37
Путин: руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей
14:29
Роспотребнадзор: В России нет заболевших с подозрением на коронавирус
14:27
Нетрезвая пассажирка рейса «Уфа — Дубай» устроила «концерт» в самолете
14:16
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]