Менеджер «Иванушек» призналась, что родила сына от Григорьева-Апполонова

Историей непростых отношений с рыжим солистом группы «Иванушки International» поделилась с KP.RU музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. Она рассказала, что ее тайный роман с Андреем Григорьевым-Апполоновым продолжается 20 лет, а совместному сыну Герману сейчас шесть. Раскрыть тайну она решилась после развода артиста с супругой в сентябре 2019 года.

Леся рассказала, что пришла работать менеджером в коллектив 17-летней девушкой. Тогда, в 1997 году, группа была на пике популярности. Постоянные гастроли приходилось совмещать с учебой в университете. А участники трио не воспринимали юного администратора всерьез, в особенности на первых парах. Григорьев-Апполонов и вовсе дал ей прозвище «малявка».

Отношения Андрея к Лесе смягчилось, когда Сазыкина перекрасилась в рыжий цвет. Коллеги стали в шутку отзываться о них как о женихе и невесте. В августе 2000 года, рассказывает девушка, они вдвоем отмечали ее 20-летие в родном городе певца — Сочи. Он предложил подняться к нему в номер, чтобы показать красивый вид из окна. С тех пор начался их период встреч и расставаний.

ВКонтакте @id3512513

«Андрей тогда жил в гражданском браке с первой женой (Марией Лопатовой. — Прим. ред.). Он был и со мной, и с ней. Мне было обидно, но я почему-то знала, что он все равно будет моим. Я стала для него отдушиной. Андрей мог в любой момент мне позвонить и попросить, чтобы я к нему приехала. И я мчалась к нему. Я была безотказна. Терпела, ждала», — цитирует издание слова Сазыкиной.

Позже Мария Лопатова ушла от Андрея, но место около него тут же заняла Марина Банкова. Вскоре она стала его официальной женой и в последующие годы родила от него двоих детей. Почти все это время Леся, несмотря на обиду, оставалась рядом. С Григорьевым-Апполоновым они то расставались, то снова сходились.

Олеся выходила замуж беременная ребенком от Андрея. Это знал и ее супруг, согласившись воспитывать его как своего. Но после свадьбы у Сызакиной случился выкидыш. Впоследствии она не раз пыталась родить. Получилось это лишь спустя четыре года, и вновь от Андрея. На тот момент она почти не жила с мужем. Леся развелась с ним, когда сыну Герману было два года.

Сейчас, после развода Григорьева-Апполонова с женой, Герман и его биологический отец присматриваются друг к другу. Андрей по-прежнему живет отдельно от Олеси, но они часто встречаются, признается девушка. Она говорит ему о желании завести полноценную семью и надеется, что их история кончится хэппи-эндом.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Григорьева-Апполонова выписалась из роддома.