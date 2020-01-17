Экс-супруга Григорьева-Апполонова выписалась из роддома

На днях бывшая жена солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Марина родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова. Малыша назвали Александром.

Несколько часов назад 34-летняя модель выписалась из роддома и поделилась семейными фото с фолловерами. На выписку новоиспеченная многодетная мама надела черное обтягивающее платье. За первенцем и супругой в перинатальный центр «Лапино» приехал 28-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков.

Наследника одели в милый плюшевый костюм. Трогательное фото Марина разместила в личном блоге, но лицо мальчика предпочла скрыть смайликом.

Instagram @m.a.s.h.a._z

С экс-супругом Марина официально разошлась 10 сентября. У пары двое совместных сыновей — 15-летний Иван и 11-летний Артемий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена рыжего из «Иванушек International» вышла замуж.