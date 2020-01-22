Мишу Марвина в поезде напоили снотворным и обокрали

Известный поп-исполнитель Миша Марвин, выступающий под лейблом Black Star, стал жертвой мошенников во время путешествия на поезде из Москвы в Одессу. Данную информацию 5-tv.ru подтвердила его пиар-директор Анастасия Шлинчак.

Как рассказал музыкант в сторис в Instagram, ему подсыпали в чай снотворное, а после обокрали, пока он спал. Учитывая свой опыт, артист посоветовал подписчикам, путешествующим по подобному маршруту, быть осторожнее.

Instagram @misha_marvin

Представитель артиста пояснила, что Марвин ехал в вагоне СВ, где, выпив чай, моментально уснул и оставил дверь открытой. Проснувшись, исполнитель осознал, что его ограбили.

«Он заказал себе чай, выпил его и после этого уснул на несколько часов, и его, собственно, ограбили. Он ехал один в СВ, кроме него там никого не было. Но дверь осталась открытой, потому что он купил чай, и его отрубило сразу. Он не готовился ко сну в этот момент», — пояснила Шлинчак.

Она отметила, что чай, в котором содержалось снотворное, Михаилу, скорее всего, принес проводник поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер L’One Леван Горозия объявил об уходе из лейбла Blackstar спустя семь лет.