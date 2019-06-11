«Это была славная охота»: Рэпер L’One объявил об уходе из BlackStar

Рэпер L’One Леван Горозия объявил об уходе из лейбла Blackstar спустя семь лет. О своем решении музыкант сообщил в Instagram, поблагодарив всех, кто был причастен за это время к его творчеству.

«Я хотел бы поблагодарить людей, прошедших этот семилетний путь вместе со мной. Я встретил в компании очень много достойнейших, позитивных и профессиональных людей, от бухгалтеров до турменеджеров, от маркетологов до дизайнеров. Спасибо вам каждому. Мы выросли вместе и это была славная охота», — написал он.

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Подписчики музыканта высказали ему свое уважение и признательность за творчество.

«Леван! Ты человек с большой буквы! И такой же артист! Самый яркий представитель своего направления в России точно! Ты честный, искренний и добрый человек. И это можно понять только по твоим текстам, которые я знаю наизусть!» — признался один из фолловеров.

«Мы с тобой», — написал другой.

Instagram @l_one_mars

BlackStar Inc. был создан в 2006 году. Сейчас в него входят такие исполнители как TERNOVOY, Natan, Дана Соколова, Миша Марвин и другие.

Ранее 5-tv.ru передавал, что у рэпера L’One прямо из-под носа угнали автомобиль.