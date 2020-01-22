Многие современные женщины прибегают к услугам косметологов, чтобы поддерживать красоту. Однако нередко некомпетентность специалиста становится причиной некачественно проведенной процедуры и эстетических дефектов. А порой масштаб ошибки становится таким большим, что речь идет уже об уродстве.

Подобная история произошла с американской моделью Кэрол Брайан. Во время очередной процедуры специалист, планируя сделать инъекции для разглаживания морщин на лбу, ввел Кэрол под кожу два несовместимых препарата. Реакция веществ привела к образованию огромных шишек на лбу и практически полной потере контура лица.

Youtube / The Doctors

Брайан попыталась исправить ситуацию, но ни один врач не смог ей помочь — женщина закрылась от мира, перестала выходить из дома, почти не общалась с семьей. Спустя несколько лет дочь уговорила Кэрол встретиться с Резой Джаррахи — хирургом, который хорошо известен в США. Как выяснилось, девушка несколько лет вела переговоры с американскими врачами, но никто, кроме Джаррахи, не рискнул взяться за такой сложный случай.

Кэрол Брайан перенесла несколько сложных операций с длительным и болезненным восстановлением. Ей удалили кожу, мышцы и даже часть кости лба. Сейчас лицо бывшей модели выглядит куда более традиционно, однако сделанный больше 10 лет назад неудачный «укол красоты» навсегда лишил ее былой привлекательности.

«Мне было трудно принять, что больше я никогда не буду выглядеть как прежде. Каждую минуту своего бодрствования я страдаю и стесняюсь себя. Твое лицо — это твоя визитная карточка. Это то, что позволяет тебе выходить на улицу и функционировать в мире. Когда у тебя больше нет лица, трудно понять, кто ты», — цитирует Брайан издание «Дни.ру» со ссылкой на зарубежную прессу.

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