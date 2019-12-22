Жительница Болгарии 17 раз увеличила губы в погоне за мировым рекордом. Девушка по имени Андреа Иванова мечтает стать обладательницей самых больших губ в мире и уже заслужила звание «болгарской Барби».

Бьюти-модификациями студентка увлеклась относительно недавно — первую процедуру Андреа сделала около года назад. Эффект, которого Иванова достигла за 17 визитов к косметологу, ошеломительный — но останавливаться на этом она не собирается. Даже на остаток года у «болгарской Барби» запланирован еще один поход к специалисту.

Андреа признается, что ее новый внешний вид придает ей уверенности к себе. В Instagram у жительницы Болгарии около 25 тысяч поклонников. В социальной сети Иванова публикует статьи о себе и огромное количество селфи: сейчас Иванова предпочитает достаточно колоритные образы. Девушка нарастила ресницы, пропорциональные губам, а для фото подбирает амплуа с ярким макияжем глаз и окрашенными в разный цвет прядями в прическе.

Кроме того, «болгарская Барби» не стесняется хвастаться поражающими воображение размерами бюста. Прибегала ли Андреа к помощи хирургов или это естественный размер ее груди, информации нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Успенскую раскритиковали за чрезмерное увлечение бьюти-модификациями.