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«Что-то плохое происходит»: Ксения Бородина испытывает тревогу и почти не спит

, 5:14 | Юлия Федорова 28

Звезда серьезно обеспокоена своим здоровьем.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина плотно занялась своим здоровьем. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото со съемок. Несмотря на эффектный внешний вид, знаменитость обеспокоена собственным состоянием.

По признанию звезды «телестройки», она испытывает чувство тревоги 24 часа в сутки и совсем не спит. Беспокойство не покидает Ксению, несмотря на успехи в работе и личной жизни.

«До шести утра лежу — просто гоняю мысли, а после шести вроде как проваливаюсь в сон, но он совсем неглубокий», — поделилась Бородина с подписчиками.

Кроме того, ведущая сообщила, что испытывала проблемы с шеей и регулярно посещала массажный кабинет, но так и не получила долговременного эффекта. Бородина признается, что принимала меры по выздоровлению — ходила по врачам и сдавала анализ крови.

Instagram @borodylia

Поклонники разделили беспокойное состояние телеведущей, и посоветовали Ксении пройти курс лечебной физкультуры (ЛФК).

«У меня тоже самое! Тревога, плохо сплю!»

«У меня один в один, постоянно что-то тревожит»;

«ЛФК мне помогла очень, я заново родилась вообще, тоже шейный отдел».

Некоторые пользователи солидарны с точкой зрения Бородиной о влиянии погоды на настроение и организм. Они рекомендуют ей взять себя в руки, зарядиться позитивом и хорошим настроением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина «постарела» на отдыхе, примерив на себя специальные фильтры в Instagram.

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