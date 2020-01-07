«Красивая бабуся»: Бородина внезапно «постарела» на отдыхе

Телеведущая Ксения Бородина продолжает радовать поклонников снимками из отпуска. Однако в этот раз звезда решила не красоваться в купальнике, а посмеяться над собой.

Она сделала селфи на пляже и поделилась им с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Но перед публикацией знаменитость применила пару эффектов и состарила себя. На снимке Ксении можно дать не меньше 50 лет.

«Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется врут, а вам?!» — шутливо подписала пост звезда.

Некоторые пользователи не поняли ироничного тона селебрити и раскритиковали ее селфи.

«Неудачное фото», — написала одна их подписчиц.

«Да удачное, просто без фотошопа выложила себя, как есть», — продолжила иронизировать Бородина.

Instagram @borodylia

За несколько часов это «неудачное» фото оценили больше 260 тысяч фолловеров. Многие юзеры восхитились чувством юмора теледивы и написали, что даже в старости Бородина будет очаровательной.

«Топ-бабушка»;

«Ксюша))) сейчас змеи повылазят!)))) Ты красотка»;

«Какая красивая бабуся», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике.