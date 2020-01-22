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МИД РФ назвал заявления Польши истеричным отрицанием непреложных фактов

, 17:26 | Сергей Зеленский Видео 44

Инициатива по налаживанию двустороннего диалога должна исходить от Варшавы, уверены на Смоленской площади.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilker Gurer, Konstantin Kokoshkin; Известия / Павел Бедняков

МИД РФ прокомментировал заявления оголтелых польских политиков, которые они делают на фоне публикации Россией рассекреченных документов об истории Второй мировой войны.

В Москве назвали эти заявления противоречивыми.

«От истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности Комиссии историков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что РФ «всегда выступала за честные и документально подкрепленные обсуждения сюжетов нашей истории».

«Вместе с тем не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам», -

На Смоленской площади подчеркнули, что «в данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах, подхода к истории и выстраивания диалога, устремленного в будущее».

В России ранее были рассекречены уникальные архивные материалы об освобождении Красной Армией оккупированной немецко-фашистскими захватчиками Польши, в том числе концлагеря в Освенциме. МИД республики выступил с критикой этих документов.

Более того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий позволил себе заявить, что Красная Армия якобы могла освободить «Аушвиц-Биркенау» на полгода раньше.

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