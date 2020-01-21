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Эксперт: Польша надолго опозорилась попыткой переврать заслуги Красной Армии в освобождении Освенцима

, 19:27 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 103

Премьер республики сделал вопиющее заявление о том, что советские войска якобы могли освободить концлагерь еще летом 1944 года.

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Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников

Тема:
День Победы 239

Власти Польши очень надолго опозорили себя попыткой сфальсифицировать результаты Второй мировой войны. Так прокомментировал в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов статью польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау якобы мог быть освобожден на полгода раньше.

«То, что мы сейчас наблюдаем, как раз и есть переписывание истории, которое ведут представители Польши при активной поддержке ряда западных государств. Фактически, на наших глазах черное превращается в белое и наоборот, и этот процесс является ничем иным как грубейшая фальсификация истории», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что Варшава в этой попытке исказить историю до неузнаваемости, к сожалению, забывает не только о 600 тысячах советских солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от фашистской оккупации, но и о своих жертвах этой войны.

«И забывает сотни тысяч польских патриотов, которые вместе с советской армией освобождали польскую территорию, и, внимание, освобождали Берлин. Вот эти люди, которыми должна гордиться Польша», — пояснил он.

Однако, по словам доцента МПГУ, вместо этого «практически каждый день польские политики, общественные деятели выдают на гора новые и новые тонны макулатуры, которая связана с попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны».

«К сожалению, этот процесс уже набрал такие темпы, что Польша уже никак не может остановиться и выдает бессмысленные выводы в ее желании уличить Россию в каких-то ее грехах. Нынешнее поколение польских руководителей очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать результаты Второй мировой войны», — резюмировал эксперт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье для европейского издания Politico написал, что концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме якобы мог быть освобожден еще летом 1944 года.

«Хотя Красная Армия в конечном счете освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобожден на полгода раньше. Летом 1944 года советская армия встала в 200 километрах от Аушвиц, а наступление было задержано, предоставляя немцам время на отход и организацию маршей смерти до января 1945 года», — написал премьер Польши.

По всей видимости, в погоне то ли за своим политическим рейтингом, то ли в духе антироссийской истерии, Моравецкий не успел ознакомиться с историей своей страны, в противном случае он бы знал, что в те полгода, о которых он упоминает, Красная Армия освободила польские города Перемышль, Жешув, Сандомир, а также приняли участие в Карпатско-Дуклинской операции, которая, по словам маршала Ивана Конева, «досталась дорогой ценой».

Голословное и вопиющее заявление Моравецкого, к сожалению, звучит из Варшавы не впервые. Пять лет назад занимавший тогда пост главы МИД республики Гжегож Схетына сделал другое абсурдное заявление о том, что Аушвиц и вовсе освобождали только этнические украинцы.

Более того, на предстоящую 75-летнюю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в январе 2020 года власти Варшавы не пригласили президента РФ Владимира Путина. Как передавал 5-tv.ru, бывший глава Польши Лех Валенса (1990-1995) раскритиковал своих преемников за этот шаг.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Тема:
День Победы 239
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