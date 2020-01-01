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  4. Знают, но не любят: ТОП-5 звезд-антигероев 2019 года

Знают, но не любят: ТОП-5 звезд-антигероев 2019 года

, 3:02 | Анастасия Игонина 3 076

5-tv.ru составил список мужчин, поведение которых вызвало самое большое осуждение у россиян за уходящий год.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva, Bryan Smit, Anatoly Lomokhov, Instagram @tarasov23, @rihanapetra

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 345

Приближение Нового года — это всегда период, в который подводятся итоги. Многие стараются сосчитать свои успехи и достижения. А вот о провалах в это время все стараются умолчать — однако в случае с публичными персонами это удается далеко не всегда. Общественность, как правило, склонна припоминать героям скандалов их грешки. В этот раз главным антигероям 2019 года тоже не удалось избавиться от внимания публики.

«Снова за старое»: Марат Башаров

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Помимо актерской деятельности и роли ведущего в шоу про экстрасенсов, Марата Башарова давно уже прославляет имидж мужчины, регулярно поднимающего руку на своих возлюбленных. Вот и в этом году разразился скандал: супруга артиста Елизавета публично рассказала о побоях.

Как выяснилось, после приступа ярости Башарова женщине даже пришлось обратиться в больницу. Елизавета призналась, что разочаровалась в муже, и надолго уехала в теплые края отдыхать с маленьким сыном. Пара развелась.

«Бьет по мячу и женщинам»: Дмитрий Тарасов

Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов давно уже отбивается от хейтеров — многие почитатели таланта его бывшей жены, Ольги Бузовой, до сих пор не могут ему простить развода с артисткой. Поэтому к отношениям спортсмена с новой женой, моделью Анастасией Костенко, присматриваются особенно пристально.

Новая волна негатива настигла Тарасова после участия в YouTube-шоу, где футболист в присутствии беременной супруги рассказал, что за некорректное поведение девушка вполне может «получить леща». После этого Дмитрий долго оправдывался, объясняя, что фраза была сказана специально, чтобы позлить Костенко — мол, таким было задание шоу. Однако слава антигероя прочно закрепилась за спортивной звездой.

«Такая-сякая, сбежала из дворца»: Эмир Дубая

www.globallookpress.com / Bryan Smit

Шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум привлек внимание мировой общественности после того, как стало известно о грядущем разводе правителя с женой, принцессой Хайей. Выяснилось, что перед этим женщина спешно сбежала в Германию, взяв с собой семилетнего сына и порядка 39 миллионов долларов.

У немецкого правительства Хайя даже попросила дипломатического убежища. Общественности неизвестно, что именно так напугало принцессу. Однако власти Германии отказали эмиру в требовании вернуть ему законную супругу. На развод женщина подала заочно.

«Ошибочка вышла»: бывший король Малайзии Мухаммад V

Instagram @rihanapetra

Еще один Мухаммад стал антигероем 2019 года. Меньше двух лет назад вся Россия затаив дыхание следила за пышной свадьбой Мухаммада V и русской красавицы — «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. Ради возлюбленного девушка приняла ислам и сменила имя на мусульманское, а сам титулованный жених вскоре после брака отрекся от престола. У пары родился мальчик — Леон.

Однако уже через месяц после появления на свет первенца счастливый брак развалился с оглушительным треском. По словам Воеводиной, от экс-правителя Малайзии она ушла из-за его постоянных измен. Но сам Мухаммад V принялся утверждать противоположное. Мол, русская модель сама была неверна ему, и еще неизвестно, действительно ли Леон — его наследник.

Воеводина вернулась в Россию и продолжила судебные тяжбы с бывшим возлюбленным. Однако теперь девушке угрожают расправой, требуя отозвать иск.

«КокоМама»: неразлучные Кокорин и Мамаев

Instagram @kokorin9

Несмотря на то, что громкий инцидент с дебошем в столичном кафе произошел в конце 2018-го, свою антиславу Кокорин и Мамаев сыскали и в уходящем году. Осуждающие поступок спортсменов россияне даже установили неразлучной парочке памятник на дне Черного моря, подчеркивая, что именно там сейчас и оказались футболисты-скандалисты.

Многих возмутил и выход звезд футбола по УДО: Мамаев и Кокорин покинули места лишения свободы еще в сентябре, хотя должны были пробыть там до зимы. При этом освобождение Кокорина стало началом еще одного скандала — отчим футболиста без всякого стеснения проехался задним ходом по ноге журналиста. Примечательно, что инцидент произошел в зоне, где езда на автомобилях запрещена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие мужчины из мира российского шоу-бизнеса стали самыми горячими артистами 2019 года.

Тема:
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