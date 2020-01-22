У прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился

У гражданина Китая, госпитализированного в Боткинскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился. Медики получили результаты анализов и диагностировали у него острое ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Информация по поводу второго пациента, гражданина России, обратившегося за медицинской помощью после прилета в петербургский аэропорт «Пулково» из Шанхая, будет известна 23 января, отметили в ведомстве. Во время медицинского осмотра у россиянина была зафиксирована температура 37,5 градуса. Поскольку он прилетел из КНДР, где сейчас замечена вспышка опасного заболевания, в отношении пациента приняты меры изоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заболевание уже распространилось за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражение зафиксированы в Сингапуре, Гонконге и Австралии. От коронавируса скончались уже 17 человек, 474 — заболели.