Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные комитета по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка заболевания.

Как отмечает агентство, количество зараженных новым вирусом на территории КНР достигло 473 человека. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы уже за пределами страны: в частности, в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. А случаи с подозрением на заражение зафиксированы в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

По словам врачей, заразиться коронавирусом можно лишь при непосредственном контакте с заболевшим человеком. Через предметы больного он не передается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане РФ и КНР госпитализированы в больницу Петербурга с подозрением на китайский коронавирус.