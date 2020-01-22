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Гражданину РФ, госпитализированному в Петербурге с подозрением на китайский коронавирус, поставили диагноз

, 21:42 | Нюра Незванова 167

Мужчина за неделю до обращения к медикам с жалобами на плохое самочувствие вернулся из КНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

У гражданина России ранее госпитализированного в Петербурге с жалобами на плохое самочувствие после того как неделю назад он вернулся из КНР диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«По предварительным данным Роспотребнадзора, у пассажира, прибывшего в Пулково 22.01.2020 из Китая и обратившегося в медпункт аэропорта, острая респираторная вирусная инфекция. В настоящее время проводятся дополнительные медицинские анализы», — говорится в сообщении.

В администрации аэропорта Петербурга также отметили, что Роспотребнадзор проверяет пассажиров, прибывающих самолетами из КНР с помощью тепловизоров. Данное оборудование позволяет выявить первые признаки инфекционных заболеваний.

Воздушная гавань Северной столицы работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане РФ и КНР были госпитализированы в Боткинскую больницу Петербурга с подозрением на китайский коронавирус.

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