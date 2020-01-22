Третьяк о победе юношеской сборной России над США: «Зубами шайбу ловили»

Легендарный спортсмен, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк похвалил хоккеистов за самоотдачу на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне и победу над соперниками из США в финале турнира со счетом 4:0.

«Эта медаль решила судьбу командного зачета: мы обошли швейцарцев и заняли первое место. У нас шикарная команда, у нее хорошее будущее, ребята катаются хорошо. Они играли с самоотдачей, буквально зубами шайбу ловили», — подчеркнул знаменитый хоккеист.

Он также отметил вклад тренеров, а молодым спортсменам пожелал достигнуть уровня сборной страны и Континентальной хоккейной лиги.

Более того, по итогам этих Игр в Швейцарии юношеская Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете — именно золото хоккеистов стало десятым и рекордным.

Всего российские спортсмены завоевали 29 медалей, из которых десять — золотые, 11 — серебряные, восемь — бронзовые.

На втором месте в общем зачете — сборная Швейцарии (10, 6 и 8 медалей, соответственно). На третьем — сборная Японии (9, 7 и 1 медаль, соответственно).

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры стартовали 9 января. Всего было разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта.

Ранее Владислав Третьяк назвал главную ошибку сборной РФ на чемпионате мира среди молодежи в Чехии.