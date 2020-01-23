«Я ее украду у вас»: Стриженова показала дочь-отличницу и нашла для нее женихов

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовалась за свою дочь Александру, которая успешно закрыла сессию. Пост она сопроводила снимком девушки в элегантном черном платье.

«Солнце мое, Александра! Все экзамены на „отлично“!!! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент… Радуюсь и горжусь!!!» — подписала Стриженова фото дочери.

Instagram @strizhenovae

В комментариях телеведущая уточнила, что ее дочь обучается на втором курсе факультета социологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Стриженова удивилась мнению одной из подписчиц, будто ей не нужно гордиться за успехи дочери в учебе.

«Скептически к этому отношусь. Если бы у нее (Александры — Прим. ред.) была бы другая фамилия, то можно было бы гордиться. А так… Вы же умная женщина, все сами понимаете», — написала недовольная пользовательница.

«Таких „скептических“ моя дочь встречает с самого детства на каждом шагу <…>. Такие, как вы, пытаются моему ребенку внушить, что она — бездарность и занимает чье-то место! Я прошу ее не расстраиваться и не бояться брать новые высоты», — ответила Екатерина.

Другие комментаторы оказались гораздо более благосклонны. Они отмечают красоту Александры, ее сходство с родителями, а также задумываются о возможной свадьбе с девушкой.

«Ослепительная и юная красавица!»

«Красотка, вся в мать! И в папу, конечно!»

«А доченьку за меня отдадите замуж? Если хотите я ее украду у вас. Живу скромно, но буду любить ее как никто»;

«Умничка. Кстати, у меня сын — ровесник Александры», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Стриженова показала подросшего внука. Позже она рассказала, как полуторагодовалый Петр будит весь дом при помощи музыкальной игрушки.