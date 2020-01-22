«Научили на свою голову»: Стриженова показала, как внук будит всю семью

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова запечатлела на видео, как ее внук Петя от старшей дочери Анастасии будит по утрам всю семью. Трогательный ролик знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре полуторагодовалый мальчик стоит у зеркала с игрушечной трубой и дудит в нее. Малыш начинает звонко смеяться и подпрыгивать от удовольствия, когда у него получается извлечь звук из игрушки. При этом он забавно трясет головой.

«Научили на свою голову, теперь весь дом просыпается под Петю Петровича! Если вы еще спите, тогда мы идем к вам!!!» — подписала пост знаменитость.

На свежую публикацию отреагировала самый известный врач-терапевт страны Елена Малышева.

«А, по-моему, это концерт для себя с оркестром. Петя Петрович смотрит в зеркало и наслаждается своим триумфом у себя! Считается, что к двум годам дети окончательно понимают, что в зеркале они!!!» — написала телеведущая.

Instagram @strizhenovae

Поклонники актрисы отметили, что мальчик сильно подрос и определенно имеет талант к музыке.

«Какой славный малыш»;

«Талантище»;

«Осталось еще купить барабан и ксилофон…»;

«С таким солнышком не лень проснуться»;

«Сколько счастья и радости в глазах человечка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Стриженова показала подросшего внука.