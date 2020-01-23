Конкурс «Мастера гостеприимства» прошел в Петербурге

В Петербурге прошел первый в России Евразийский Ивент Форум (EFEA). Это уникальная площадка для встречи профессионалов, которые занимаются организацией различных мероприятий. От корпоративных праздников до спортивных соревнований и торговых ярмарок.

В рамках Форума состоялся первый тур всероссийского конкурса «Мастер гостеприимства». Его цель — дать возможность людям работающим в сфере туризма заявить о себе, рассказать о своих проектах и планах.

«Ему дан был старт в ноябре 2019 года, и на него зарегистрировались более 22 тысяч профессионалов туротрасли. 30% являются молодежью, с которыми мы сейчас активно работаем — вовлекаем в индустрию гостеприимства», — рассказала директор по развитию Общенационального Союза индустрии гостеприимства Виктория Саар.

Победителями конкурса, финал которого состоится уже в апреле, станут 50 участников. Половина из них получат сертификаты на обучение в московской школе управления «Сколково».

Конкурс «Мастер гостеприимства» является одним из проектов президентской платформы — «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла презентация XVII конкурса «Моя страна — моя Россия».