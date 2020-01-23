  1. Пятый канал
  4. Конкурс «Мастера гостеприимства» прошел в Петербурге

Конкурс «Мастера гостеприимства» прошел в Петербурге

, 9:05 Эфирная новость 20

Мероприятие состоялось в рамках первого в России Евразийского Ивент Форума.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Вконтакте @efea2020; 5-tv.ru

В Петербурге прошел первый в России Евразийский Ивент Форум (EFEA). Это уникальная площадка для встречи профессионалов, которые занимаются организацией различных мероприятий. От корпоративных праздников до спортивных соревнований и торговых ярмарок.

В рамках Форума состоялся первый тур всероссийского конкурса «Мастер гостеприимства». Его цель — дать возможность людям работающим в сфере туризма заявить о себе, рассказать о своих проектах и планах.

«Ему дан был старт в ноябре 2019 года, и на него зарегистрировались более 22 тысяч профессионалов туротрасли. 30% являются молодежью, с которыми мы сейчас активно работаем — вовлекаем в индустрию гостеприимства», — рассказала директор по развитию Общенационального Союза индустрии гостеприимства Виктория Саар.

Победителями конкурса, финал которого состоится уже в апреле, станут 50 участников. Половина из них получат сертификаты на обучение в московской школе управления «Сколково». 

Конкурс «Мастер гостеприимства» является одним из проектов президентской платформы — «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла презентация XVII конкурса «Моя страна — моя Россия».

Читайте также

-3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

9:05
Конкурс «Мастера гостеприимства» прошел в Петербурге
8:53
«Как всегда, звезда»: Бузова зажигательно станцевала на яхте у «шеста»
8:45
Боевики пытаются запугать жителей Алеппо
8:36
«Хочется пририсовать бородавку»: Собчак раскрыла отношение к красивым женщинам
8:27
На Украине назвали дату марша на Крым
8:18
«Обжигающая сердца» — Савичева удивила фанатов татуировкой

Сейчас читают

На Украине назвали дату марша на Крым
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]