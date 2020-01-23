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«„Новые армяне“, а связи старые»: Мартиросян понастальгировал о родной команде КВН

, 12:42 | Валентин Черников Фото 344

Комик пробудил в подписчиках теплые воспоминания о хорошем юморе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @martirosian_official

Фото Гарика Мартиросяна в Instagram пробудило теплые воспоминания в его подписчиках. Комик сделал селфи с товарищем по родной команде КВН Григорием Гаспаряном.

«На фестивале в Сочи команда КВН „Новые армяне“ частично воссоединилась на пять-семь минут!» — пошутил шоумэн.

Фанаты Мартиросяна в комментариях вспомнили об успехах коллектива в 90-х и отметили высокий класс юмора «Новых армян».

Instagram @martirosian_official

Команда образовалась в 1994 году и в начале называлась «Родственники из Еревана». Со следующего года она играла в Высшей лиге. В 1997 году «Новые армяне» разделили звание чемпиона со сборной командой «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Впоследствии КВНщики из Еревана не раз выходили в финал и брали награды на фестивалях клуба. В конце 90-х — начале 2000-х «Новые армяне» гастролировали по России, Украине, странам СНГ, давали концерты в США и Германии.

Помимо Мартиросяна другие члены коллектива тоже не потерялись после завершения карьеры в КВН. Капитан команды — предшественник Гарика до 1997 года — Арман Сагателян ныне пресс-секретарь президента Армении, Арташес Саркисян (первый ведущий Comedy Club) — главный редактор крупного спортивного издания, а Артур Джанибекян — генеральный директор одного из федеральных телеканалов.

«Какая шикарная была! Боже, как мы все ждали каждой новой игры! Какой был юмор! После распада команды КВН ни разу не смотрела»;

«Да, „Новые армяне“ была лучшей (командой — Прим.ред)»;

«„Новые армяне», а связи старые», — прокомментировали поклонники Мартиросяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Мартиросяна рассказала, какие комплименты ей делает Гарик.

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