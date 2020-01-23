Пластический хирург назвал самые распространенные проблемы при увеличении груди

Пластический хирург Юрий Иншаков в комментарии для ФАН рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при увеличении груди, а кому из женщин вообще не стоит задумываться об операции.

Конец прошлого года был омрачен новостями о здоровье телеведущей Леры Кудрявцевой. Актрисе пришлось срочно удалять из груди силиконовые импланты, один из которых разорвался.

По словам специалиста, именно с нарушением целостности импланта приходится сталкиваться достаточно редко, это всего 1% от общего количества возникающих осложнений. В «зону риска» в данном случае попадают обладательницы силиконовой груди, чаще, чем раз в неделю перемещающиеся на самолете и постоянно посещающие баню. На импланты негативно влияют резкие перепады температуры и давления.

Самой распространенной проблемой является контрактура импланта, то есть уплотнение тканей вокруг него. На вероятность возникновения подобного осложнения влияет уровень иммунитета женщины. На втором месте по распространенности — подворот импланта.

Некоторым девушкам вообще не стоит увеличивать себе грудь из-за высокой вероятности возникновения осложнений. Не рекомендуется вставлять импланты онкобольным, страдающим от сахарного диабета и аутоимунных заболеваний. Кроме того, если пациентка недавно перенесла инфаркт или инсульт, или же у нее наблюдается полиаллергия, то от операции тоже придется отказаться. Противопоказанием может стать и наличие у женщины псориаза.

Даже менее значительные процедуры по искусственному преображению внешности могут привести к серьезным последствиям. Как сообщал ранее 5-tv.ru, визит к косметологу необратимо изуродовал американскую модель.