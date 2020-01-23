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Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию

, 11:29 | Карина Бернтгольц 139

Ранее пресс-служба подмосковного МВД заявила, что проводит проверку после обращения гражданина, пожаловавшегося на ролик с выступления артиста.

Фото: Twitter @pumasaintp; Instagram@sankldive

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как в пресс-службе подмосковного МВД сообщили о проведении проверки в отношении юмориста. Как пояснили правоохранители, она связана с обращением гражданина, пожаловавшегося на распространение в сети ролика с выступлением артиста, который, по мнению заявителя, нарушает статью об оскорблении чувств верующих. Как рассказал сам комик в Instagram, жалоба неизвестного связана с его выступлением в петербургском баре «Хоп-Хед».

«Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств», — сообщил адвокат Долгополова Леонид Соловьев агентству ТАСС.

Instagram @sankldive

Несмотря на то, что уголовное дело в отношении Долгополова даже не возбуждено, ряд СМИ «раздули» эту историю, сделав из него чуть ли не мученика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице.

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