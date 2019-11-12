Стендап-комик Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Юморист, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице, не приходя в сознание, после огненной аварии, произошедшей на трассе Москва-Уфа 8 ноября.

«К сожалению, скончался, не приходя в сознание», — цитирует РИА Новости собственный источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате этого ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta, в котором группа шоуменов возвращалась с полуфинальной игры в Казани, врезался в КАМАЗ.

После сильного удара германская легковушка вспыхнула. Фарида Таштабанова скончалась на месте происшествия. Другие представители КВН — Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа были госпитализированы в реанимационное отделение набережночелнинской больницы.