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Стендап-комик Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

, 14:04 | Василий Заика Видео 284

Основатель Stand Up движения в Набережных Челнах скончался, не приходя в сознание, после огненной аварии, произошедшей 8 ноября, в которой погибла создатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

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Фото, видео: Instagram @dtp116

Юморист, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице, не приходя в сознание, после огненной аварии, произошедшей на трассе Москва-Уфа 8 ноября.

«К сожалению, скончался, не приходя в сознание», — цитирует РИА Новости собственный источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате этого ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta, в котором группа шоуменов возвращалась с полуфинальной игры в Казани, врезался в КАМАЗ.

После сильного удара германская легковушка вспыхнула. Фарида Таштабанова скончалась на месте происшествия. Другие представители КВН — Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа были госпитализированы в реанимационное отделение набережночелнинской больницы.

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