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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ

, 12:03 | Нюра Незванова Срочная новость 19

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, принят в первом чтении в Госдуме. Как сообщает Интерфакс, депутаты единогласно проголосовали за данный законопроект: его поддержали 432 человека. Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ. Поправки направлены на реализацию предложений Путина, высказанных в ходе выступления с Посланием к Федеральному собранию 15 января. 

 

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