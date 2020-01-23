Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ

Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, принят в первом чтении в Госдуме. Как сообщает Интерфакс, депутаты единогласно проголосовали за данный законопроект: его поддержали 432 человека. Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ. Поправки направлены на реализацию предложений Путина, высказанных в ходе выступления с Посланием к Федеральному собранию 15 января.