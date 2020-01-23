Лишенная прав Бочкарева рассказала о плюсах езды в качестве пассажира

Лишенная водительских прав Наталья Бочкарева теперь ездит на пассажирском сидении. О своих впечатлениях звезда сериала «Счастливы вместе» поведала подписчикам.

«Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо. Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер» — отметила актриса на странице в Instagram.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Но Наталья решила не только поделиться мыслями о преимуществах поездок на заднем сидении — в посте она объявила о продаже своей «легендарной» машины Cadillac, на фоне которого позирует. По мнению актрисы, ее самый любимый «конь» скучает без дела — и именно поэтому машине нужен новый хозяин. Покупателю Бочкарева пообещала не только передать ключи лично, но и оставить автограф на памятной открытке.

Instagram @natalia_bochkareva_official



Фанаты артистки удивились такому повороту событий, но поддержали актрису в смелом решении и даже предложили варианты наиболее быстрого избавления от автомобиля.

«Можно гиф сделать и разыграть среди верной армии подписчиков»;

«Подарите мне его, пожалуйста»;

«Голосуем за розыгрыш», — агитируют подписчики в комментариях. Там же нашлись и потенциальные покупатели автомобиля.

Наталью Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев. Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса заплатила судебный штраф размером 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.