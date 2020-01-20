Суд оштрафовал Бочкареву на 30 тысяч рублей по «кокаиновому» делу

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. В ходе заседания знаменитость полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

На данный момент расследование дела, возбужденного по первой части статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств») остановлено. Актриса освобождена от уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования, мотивировав свое решение тем, что Бочкарева полностью раскаялась, признала вину, а преступление относится к категории небольшой тяжести.