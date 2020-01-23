«Богиня!»: Мокрая Лолита вышла из бассейна и показала достоинства фигуры

Лолита Милявская регулярно делится секретами сохранения молодости на своей странице в Instagram. На этот раз она показалась в модном слитном купальнике с длинными рукавами и молнией на груди. Лолита записала видео сразу после плавательных процедур в бассейне.

«Специально для тех, кто, как я, не любит, когда какие-то рыбы проплывают и тебя случайно трогают плавниками. Это вызывает омерзительные ощущения», — поделилась певица с подписчиками. Кроме того, Лолита отметила, что такой фасон купальника подойдет и тем, кто не очень любит солнце и на руках имеет много родинок.

Instagram @lolitamilyavskaya

Полезные советы от Милявской оценили пользователи в комментариях и поблагодарили певицу за предостережение от меланомы. Некоторых Лолита вдохновила пойти в фитнес-клуб за абонементом. Нашлись и те, кто отметил цветущий вид артистки и новую фигуру — Лолита заметно похудела.

«В понедельник тоже иду в фитнес-клуб с бассейном. За ЗОЖ!»

«Какая молодец! Прямо молодая и спортивная девушка»;

«Лолита, вы замечательная»;

«Богиня!» — восхитились фанаты.

Ранее 5-tv рассказывал, что Лолита порадовала подписчиков своим позитивом, уплетая вареный картофель и рыбные консервы.