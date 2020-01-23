Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Знак зодиака во многом определяет характер своих представителей, а вместе с тем — и его сексуальный темперамент и предпочтения в постели. Издание Cosmopolitan опубликовало астрологические подсказки, которые помогут составить представление о том, чего ждать от мужчины, когда дело дойдет до интима.

Мужчины-Овны склонны к хвастовству — они обязательно расскажут вам о высоком уровне сексуальных навыков едва ли не в первые пять минут знакомства. Но, как правило, такие заявления имеют под собой веские основания. В интимной сфере Овны динамичны, импульсивны и стремятся к разнообразию. При этом представители знака, определяя границы дозволенного, ориентируются на сказанное партнершей — так что в их присутствии лучше не отпускать легкомысленные шуточки на «взрослые» темы.

Тельцы воспринимают секс как естественную потребность организма — и ждать ее реализации долго они не готовы. При этом завоевывать женщину они предпочитают поэтапно. Но в силу собственной нетерпеливости стараются пройти все этапы стремительно. Примечательно, что за внешне пренебрежительным отношением к сексу Тельцы трепетно относятся к женщине и испытывают искреннюю привязанность к партнерше. В постели эти мужчины не слишком притязательны и будут вполне удовлетворены нехитрыми, можно сказать, классическими действиями.

Близнецы, как правило, очаровывают беседой — они увлечены собеседницей и стремятся говорить с ней на любую тему. А вот в постели эти мужчины обычно занимают позицию зрителя. Близнецы отдают предпочтение экспериментам с третьим партнером, утехам перед зеркалом и записи домашних видео.

Самыми чувственными любовниками обычно становятся Раки. Во главу угла они ставят свою женщину, следя за тем, чтобы она получала максимальное удовольствие во время секса. Однако этим мужчины-Раки не ограничиваются и стараются создать комфортную атмосферу для девушки как до, так и после интимной близости.

А вот наибольшими эгоистами чаще всего оказываются Львы. Они очаровываются не женщиной, а тем, как она смотрится рядом с ними. В постели Львы ультимативны: либо они доминируют, а партнерша безропотно соглашается на любые утехи, либо секса не будет вообще. Будьте готовы к близости с элементами связывания и, возможно, принуждения.

Девы ухаживают за женщиной, ухаживая за собой. Они искренне убеждены, что их идеальный внешний вид и безупречные манеры — это то, без чего на них не обратит внимание ни одна дама. В постели эти мужчины обычно довольно консервативны. Но, несмотря на то, что традиционных утех им действительно вполне достаточно, они обладают богатой сексуальной фантазией, которую не против пустить вход. Просто для этого им нужно проникнуться к партнерше глубоким доверием, чтобы рискнуть открыться.

Мужчин-Весов по праву можно назвать главными борцами за равноправие — по крайней мере, в романтической и сексуальной сферах. Представители знака убеждены, что оба партнера должны завоевывать друг друга, поэтому ждут, что шаги навстречу вы будете делать наравне с ними. В сексе Весы также придерживаются принципа равенства — для них принципиально важно, чтобы женщине было так же хорошо, как и им самим. Так что когда речь заходит о сексуальных предпочтениях, они предпочтут послушать вас и найти компромисс.

Если вы не готовы к регулярным секс-марафонам — держитесь подальше от Скорпионов. Эти мужчины страстны и ненасытны. Им доставляет удовольствие близость в любых проявлениях, начиная от невинных объятий. Скорпионы вполне могут предложить вам секс «по-быстрому» прямо посреди прогулки в парке или во время шоппинга.

Главная эротическая мечта мужчин-Стрельцов — для каждой любовницы остаться лучшим партнером в их жизни. Поэтому представители этого знака становятся идеальными дамскими угодниками — они ухожены и эрудированны, а в сексе крайне внимательны к партнерше и стремятся предугадать все ее желания. Однако следует помнить, что серьезные отношения они воспринимают как посягательство на личную свободу.

Козероги могут прослыть скромниками, но в действительности это далеко не так. Мужчины этого знака имеют огромные сексуальные потребности и невероятную жажду экспериментов. Они стремятся попробовать разные практики, в том числе и достаточно жестокие. Однако тревожиться не о чем — к нововведениям в постели Козероги тщательно готовятся и долго планируют порядок своих действий. Даже в потенциально опасных практиках из-под их контроля не выйдет ни одна деталь.

Водолеи — большие мечтатели. Даже если будучи в отношениях они увлекутся другой дамой — дальше лирических фантазий дело не пойдет. Зато на своей спутнице они с удовольствием опробуют все идеи, которые придут им в голову — в основном тоже довольно романтические. Водолеи любят разнообразные виды ласк — причем предпочитают дарить их, а не принимать. Если вы ищите чувственного секса — мужчина-Водолей подойдет вам лучше всего.

Рыбы — самые неоднозначные в интимном вопросе. У них нет характерного для знака предпочтения, однако каждый из мужчин-Рыб способен удивить даму экстравагантным пристрастием. А может оказаться, что вам любовник — ярый приверженец классики и даже новая поза будет воспринята им в штыки.

Ранее 5-tv.ru писал о главных интимных страхах мужчин разных знаков зодиака.