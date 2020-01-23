«Лайк не ставлю»: Наде Дорофеевой указали на излишне откровенный купальник

Последний снимок Нади Дорофеевой из Доминиканы показался подписчикам чересчур откровенным. Солистка группы «Время и стекло» в кадре стоит на берегу Карибского моря под пальмой в черном сплошном купальнике. Несмотря на закрытый купальный костюм, некоторые пользователи все же нашли к чему придраться.
Виной всему оказалась линия бикини. Отдельные юзеры посчитали, что эта часть тела у певицы чрезмерно обнажена.
«Вижу этот купальник и „лайк“ ставлю… нет, не ставлю», — написал под фото один из них. Другие комментарии на эту же тему вышли менее приличными.
Однако подписчики, назвавшие купальник чересчур откровенным, остались в меньшинстве. Остальные похвалили Дорофееву за красоту, сексуальность и даже за выбор купального костюма.
«Все фото с тобой уже горячие»;
«Безумно красивая»;
«Ассоль! Русалка»;
«Мне очень нравится этот купальник», — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников.