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«Лайк не ставлю»: Наде Дорофеевой указали на излишне откровенный купальник

, 22:17 | Валентин Черников Фото 41

Солистка «Время и стекло» выложила фото из Доминиканы, которое понравилось далеко не всем.

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Фото, видео: Instagram @nadyadorofeeva

Последний снимок Нади Дорофеевой из Доминиканы показался подписчикам чересчур откровенным. Солистка группы «Время и стекло» в кадре стоит на берегу Карибского моря под пальмой в черном сплошном купальнике. Несмотря на закрытый купальный костюм, некоторые пользователи все же нашли к чему придраться.

Виной всему оказалась линия бикини. Отдельные юзеры посчитали, что эта часть тела у певицы чрезмерно обнажена.

Instagram @nadyadorofeeva

«Вижу этот купальник и „лайк“ ставлю… нет, не ставлю», — написал под фото один из них. Другие комментарии на эту же тему вышли менее приличными.

Однако подписчики, назвавшие купальник чересчур откровенным, остались в меньшинстве. Остальные похвалили Дорофееву за красоту, сексуальность и даже за выбор купального костюма.

«Все фото с тобой уже горячие»;

«Безумно красивая»;

«Ассоль! Русалка»;

«Мне очень нравится этот купальник», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников.

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