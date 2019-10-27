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  4. «Боевая красотка!» Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников

«Боевая красотка!» Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников

, 8:28 Фото 37

Солистка «Время и стекло» ошеломила фанатов дерзким образом, в котором объединила брутальность и сексуальность.

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Фото, видео: Instagram @nadyadorofeeva

Участница популярного дуэта «Время и Стекло» 29-летняя Надя Дорофеева опубликовала в Instagram горячее фото. На снимке украинская певица позирует в необычном наряде: мужских боксерских трусах, черном крошечном топе и безразмерном пиджаке. Исполнительница добавила женственности и сексуальности в образ стильной укладкой и яркой красной помадой на губах.

«На грани», — подписала пост знаменитость.

Instagram @nadyadorofeeva

Поклонники Нади Дорофеевой высоко оценили дерзкий образ кумира на снимке. Певица в мужских трусах взбудоражила нервы фанатов и спровоцировала их на множество лестных комплиментов. В комментариях к публикации юзеры хвалили звезду за идеальную фигуру и потрясающую внешность.

«Шик и блеск»;

«Как всегда — красотка!»

«Такая боевая красотка»;

«Боже, какая секси!» — написали фолловеры.

Некоторые подписчики озадачились появлением в гардеробе обычно утонченной и женственной любимицы брутального элемента гардероба.

«У мужа шорты забрала?» — предположил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрепощенный образ Нади Дорофеевой восхитил подписчиков.

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