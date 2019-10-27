«Боевая красотка!» Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников

Участница популярного дуэта «Время и Стекло» 29-летняя Надя Дорофеева опубликовала в Instagram горячее фото. На снимке украинская певица позирует в необычном наряде: мужских боксерских трусах, черном крошечном топе и безразмерном пиджаке. Исполнительница добавила женственности и сексуальности в образ стильной укладкой и яркой красной помадой на губах.
«На грани», — подписала пост знаменитость.
Поклонники Нади Дорофеевой высоко оценили дерзкий образ кумира на снимке. Певица в мужских трусах взбудоражила нервы фанатов и спровоцировала их на множество лестных комплиментов. В комментариях к публикации юзеры хвалили звезду за идеальную фигуру и потрясающую внешность.
«Шик и блеск»;
«Как всегда — красотка!»
«Такая боевая красотка»;
«Боже, какая секси!» — написали фолловеры.
Некоторые подписчики озадачились появлением в гардеробе обычно утонченной и женственной любимицы брутального элемента гардероба.
«У мужа шорты забрала?» — предположил пользователь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрепощенный образ Нади Дорофеевой восхитил подписчиков.