Семак останется с «Зенитом»: в ФК опровергли слухи о непродлении контракта с тренером

В «Зените» опровергли слухи об уходе Сергея Семака с поста главного тренера, Клуб намерен продлить с ним контракт.

По словам председателя совета директоров ФК Елены Илюхиной, сомнений в квалификации Семака у «Зенита» нет. Вопрос о том, нужно ли продолжать с ним сотрудничество, не подлежит обсуждению.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — сообщила она РИА Новости.

До этого в прессе появлялась информация о том, что клуб не станет продлевать сотрудничество с Семаком — действующее соглашение истекает летом 2020 года. Однако в конце 2019 года 5-tv.ru уже писал о намерении «Зенита» продолжить работу с главным тренером ФК согласно контракту, заключенному в 2017 году по схеме «2+1».