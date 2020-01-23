  1. Пятый канал
  4. «Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми

«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми

, 18:07 | Анастасия Игонина Фото 125

Актриса показала подросших наследников от троих мужей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Екатерина Климова поделилась позитивными фото в окружении детей. Снимки появились на странице актрисы в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка сидит в центре кадра, а дети окружили ее со всех сторон. Двумя руками Екатерина приобнимает сыновей, а дочери прильнули к ней самостоятельно. На всех фотографиях и Климова, и ее наследники, широко улыбаются или смеются.

«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже! Куда ты летишь, время?» — подписала серию снимков звезда.

Instagram @klimovagram

Еще несколько фото из того же цикла Климова опубликовала в сторис — на них она вместе с детьми позирует на широкой кровати с пологом. Семейная идиллия пришлась по душе поклонникам Екатерины.

klimovagram

«Такие все классные!»

«Вы — счастливая женщина!»

«Вы, конечно, мама от Бога, от вас прямо веет любовью от всех», — поделились мнением фолловеры актрисы в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Климовой засняла маму в бикини.

Читайте также

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

18:14
Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо
18:07
«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми
18:00
Семак останется с «Зенитом»: в ФК опровергли слухи о непродлении контракта с тренером
18:00
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
17:54
«Ты считаешь, это дружба?» — Клявер и Слава выяснили отношения в новом клипе
17:47
Врачи в Подмосковье обнаружили в крови младенца спайс

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]