«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми

Екатерина Климова поделилась позитивными фото в окружении детей. Снимки появились на странице актрисы в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка сидит в центре кадра, а дети окружили ее со всех сторон. Двумя руками Екатерина приобнимает сыновей, а дочери прильнули к ней самостоятельно. На всех фотографиях и Климова, и ее наследники, широко улыбаются или смеются.

«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже! Куда ты летишь, время?» — подписала серию снимков звезда.

Instagram @klimovagram

Еще несколько фото из того же цикла Климова опубликовала в сторис — на них она вместе с детьми позирует на широкой кровати с пологом. Семейная идиллия пришлась по душе поклонникам Екатерины.

klimovagram

«Такие все классные!»

«Вы — счастливая женщина!»

«Вы, конечно, мама от Бога, от вас прямо веет любовью от всех», — поделились мнением фолловеры актрисы в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Климовой засняла маму в бикини.