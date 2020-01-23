«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми

Екатерина Климова поделилась позитивными фото в окружении детей. Снимки появились на странице актрисы в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.
Артистка сидит в центре кадра, а дети окружили ее со всех сторон. Двумя руками Екатерина приобнимает сыновей, а дочери прильнули к ней самостоятельно. На всех фотографиях и Климова, и ее наследники, широко улыбаются или смеются.
«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже! Куда ты летишь, время?» — подписала серию снимков звезда.
Еще несколько фото из того же цикла Климова опубликовала в сторис — на них она вместе с детьми позирует на широкой кровати с пологом. Семейная идиллия пришлась по душе поклонникам Екатерины.
«Такие все классные!»
«Вы — счастливая женщина!»
«Вы, конечно, мама от Бога, от вас прямо веет любовью от всех», — поделились мнением фолловеры актрисы в соцсети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Климовой засняла маму в бикини.