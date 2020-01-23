Комитет Европарламента по конституционным делам одобрил Brexit

Стали известны итоги голосования Европейского парламента по утверждению закона о Brexit. Как сообщает ТАСС, комитет Европарламента по конституционным делам одобрил соглашение о выходе Соединенного королевства из Евросоюза. Ратификация этого документа со стороны ЕС будет завершена после голосования на пленарной сессии Европарламента 29 января.

Несколько часов назад билль о Brexit подписала королева Великобритании Елизавета II. С этого момента он обрел статус закона. Накануне документ получил одобрение двух палат британского парламента: Палаты общин и Палаты лордов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II выступила перед депутатами избранного парламента с тронной речью. В ходе выступления она твердо заявила, что реализация Brexit намечена на 31 января.