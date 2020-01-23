ГИБДД разъяснила новые правила регистрации автомобилей

Госавтоинспекция пояснила изменения в правилах регистрации новых автомобилей, которые вступили в силу с 1 января. Теперь водители могут поставить машину на учет через аккредитованный дилерский центр. Получить государственные регистрационные знаки стало возможным не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах или специализированных организациях.

Кроме того, нововведением стало и то, что ездить без номеров в течение десяти дней стало возможным только тем водителям, которые не зарегистрировали машину в дилерском центре.

Последние, в свою очередь, для получения таких полномочий должны предоставить конкретный пакет документов и войти в реестр специализированных организаций МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о введении нового порядка медицинского освидетельствования водителей будет принято в феврале.